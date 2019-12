INE passa a considerar alojamentos locais com menos de 10 camas

O gabinete de estatísticas nacional vai passar a analisar mais detalhadamente a oferta de alojamento local em Portugal. Até aqui, as estatísticas relativas à atividade turística apenas consideram os espaços de alojamento local com mais de dez camas, o que deixa de fora um grande universo de espaços .

O acordo para o desenvolvimento das estatísticas de alojamento local, através de dados do RNAL (registo nacional de alojamento local) e do Local Data, plataforma criada pelo Turismo de Portugal e ALEP (Associação de Alojamento Local), foi assinado esta quarta-feira, no Instituto Nacional de Estatística por Francisco Lima, presidente do Conselho Diretivo do INE, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, e Eduardo Miranda e Filipa Aguiar, presidente e vice-presidente da ALEP.

Numa cerimónia que contou com a presença de várias personalidades do Turismo, Rita Marques, secretária de Estado da tutela lembrou que “este protocolo é um marco importante. Até no contexto europeu vamos ter informação que nenhum Estado-membro tem. A possibilidade de termos informação do pequeno alojamento local é de facto uma novidade em Portugal e, sobretudo, em contexto europeu. Portugal está a distinguir-se face aos demais”.

É “um protocolo que nos dá alento para fazer mais e melhor”, disse a governante destacando o desafio da simplificação do processo de recolha de dados estatísticos, onde “temos evoluído muito”. Mas também o da “utilização do big data e das estatísticas do turismo real-time” e “não menos importante, esta vontade que existe e que teremos melhores condições para realizar e que é o aprofundamento dos dados da Conta Satélite do Turismo também a nível regional, o que permite ajudar a distribuir as receitas”.

Rita Marques concluiu dizendo que com a superação destes três desafios, o País “amanhã continuará a ter condições para ser competitivo no Turismo”

O protocolo foi assinado no dia em que o INE deu conta de um aumento do contributo do Turismo para o PIB. Em 2018, esta indústria valeu quase 15% da economia nacional.

Ao Dinheiro Vivo, Luis Araújo destacou que este protocolo deverá começar a produzir estatísticas o mais rapidamente possível, sendo que começa com um piloto que depois será alargado. Não foram avançadas datas para as primeiras estatísticas.