INE: Taxa de inflação terá sido de -0,1% em setembro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta quarta-feira que a taxa de variação homóloga da inflação terá ficado em -0,1% no mês de setembro.

Trata-se de uma descida de 0,1 pontos percentuais face à taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) registado em agosto.

“O indicador de inflação subjacente [índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos] terá igualmente registado uma variação de -0,1% [valor idêntico ao registado no mês anterior]”, adianta o INE numa nota estatística divulgada hoje.

Quanto à taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá sido -5,5%, versus -4,9% em agosto.

Em termos mensais, o IPC terá tido uma variação de 1,0% enquanto em agosto, a variação mensal foi -0,3% e em setembro de 2019 tinha sido de 1,1%.

“Estima-se uma variação média nos últimos 12 meses de 0,1%, valor igual ao registado no mês precedente. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor português terá registado uma variação homóloga de -0,7% [-0,2% no mês anterior]”, diz o INE.

O INE divulga os dados definitivos referentes ao IPC do mês de setembro no dia 13 de outubro.