INE vê o emprego ao nível mais alto em mais de duas décadas

A população empregada terá atingido em junho o número de 4 793,6 mil pessoas, o mais elevado em mais de duas décadas, avança esta quinta-feira o INE nas últimas estimativas mensais de emprego, cuja série arranca em 1998.

Os dados das estimativas apontam para uma contínua recuperação no emprego a partir de fevereiro, mais forte nos meses de maio e junho. Face há um ano, junho contava já mais 206,8 mil empregados. No último mês, terão sido somados 16,6 mil.

A taxa de emprego terá ficado no mês passado em 62,4%, mais uma vez ao nível mais elevado de toda série.

A melhoria no emprego ocorre a par com a continuação da reposição da população ativa e redução do universo de subutilização do trabalho, ao mesmo tempo que o universo de desempregados desce.

Segundo o INE, a taxa de desemprego em junho terá ficado em 6,9%.

Para o último mês, o número de desempregados foi estimado em 356,1 mil, com uma pequena redução mensal de 5,5 mil pessoas, e de 16,3 mil pessoas face há um ano. O universo de desempregados está no entanto agora acima daquele que era estimado em março, então de 334 mil pessoas, havendo desde então mais inativos indisponíveis para a procura de trabalho que passaram à condição de desempregados.

Em junho, a taxa de subutilização do trabalho tornou a cair, ficando em 12,7%, traduzindo um universo de 676 mil indivíduos em idade de trabalhar, mas sem emprego ou apenas com trabalho a tempo parcial de forma involuntária.

Novamente, houve recuo nos chamados desencorajados do mercado de trabalho, os desempregados não registados nos centros de emprego e que desistiram de procurar trabalho. Eram mais de 280 mil há um ano, ficando no último mês em 150,3 mil.

Em contrapartida, registaram-se no último mês aumentos ligeiros no número de inativos à procura de emprego mas não imediatamente disponíveis (por estarem doentes ou em quarentena, por exemplo), que passaram aos 31 mil (mais 5,8 mil), e no número de trabalhadores em part-time, mas que gostariam de fazer mais horas, que passou a 138,5 mil (mais 2,3 mil).