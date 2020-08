Inflação em agosto com variação nula. Rendas devem ficar congeladas em 2021

A taxa de inflação no mês de agosto terá sido nula, comparando com o mesmo mês do ano passado.

“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido nula em agosto de 2020, valor inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao registado em julho”, indica o Instituto Nacional de Estatística no destaque divulgado esta segunda-feira, dia 31 de agosto.

Para o cálculo da atualização das rendas, é utilizada a taxa média de inflação nos 12 meses terminados em agosto, excluindo a habitação, e esse valor foi negativo em 0,03%, o que na prática impede o aumento das rendas em 2021.

De acordo com o Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), os proprietários com contratos de arrendamento há mais de um ano podem aumentar as rendas tendo como base um coeficiente de atualização que será apurado pelo INE com base no valor do índice de preços no consumidor (IPC) dos 12 meses terminados em agosto.

O valor do coeficiente deverá ser publicado em Diário da República até 30 de outubro, data a partir da qual os senhorios comunicam aos inquilinos o valor do aumento das rendas. Este coeficiente aplica-se às rendas habitacionais e comerciais.

Os dados definitivos do mês de julho serão publicados no próximo dia 10 de setembro, informa o gabinete de estatística.

Notícia atualizada às 09h50 com mais informação