Inflação abranda pelo quinto mês consecutivo. Ficou nos 7,4% em março

O Instituto Nacional de Estatística (INE) calculou uma subida homóloga de 7,4% do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em março, menos 0,8 pontos percentuais face ao valor registado no mês anterior, de acordo a estimativa rápida publicada esta sexta-feira. Março de 2023 é o quinto mês consecutivo em que a taxa de variação homóloga do indicador que mede a inflação diminui.

Segundo o INE, a desaceleração da inflação é explicada, em parte, com o "efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022". Que isto dizer que a inflação abrandou porque a comparação é feita com um mês atípico do ano anterior, o que significa que a escalada de preços que se verificou no último ano está a influenciar a variação do IPC este ano, considerando que a base de comparação se alterou de forma significativa.

Observou-se na energia uma redução na variação homóloga dos preços no consumidor, passando de 1,9% em fevereiro para -4,4%. É a primeira vez em mais de dois anos que o índice relativo aos produtos energéticos regressa a valores negativos.

O índice referente aos produtos alimentares não transformados abrandou de 20,1% em fevereiro para 19,3% em março, segundo a estimativa do INE.

A inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos deverá ter uma variação de 7%, o que corresponde a menos 0,2 pontos percentuais do que no mês de fevereiro. Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, indicador que permite comparar a evolução da inflação em Portugal com os restantes países da União Europeia, registou uma variação homóloga de 8%, menos 0,6 pontos percentuais face ao mês precedente, pela estimativa do INE.

"Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido 1,7% (0,3% em fevereiro e 2,5% em março de 2022)", refere o gabinete de estatística, sublinhando que estimou uma variação média nos últimos doze meses da inflação de 8,7% (8,6% no mês anterior).

Os dados definitivos do IPC de março serão publicados no próximo dia 13 de abril.