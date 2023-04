Inflação alivia, mas nunca superou tanto a média do euro desde o início da crise

O ministro das Finanças Fernando Medina durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, Lisboa, 11 de abril de 2023. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

A subida dos preços do consumidor entre março de 2022 (quando começou a guerra) e igual mês deste ano foi de 7,4%, confirmou ontem (quinta-feira), o Instituto Nacional de Estatística (INE), que já tinha avançado o valor numa estimativa preliminar no final do mês passado.

No entanto, a média da zona euro está a cair mais rapidamente e, assim, a média portuguesa, que desde novembro está acima da europeia, distanciou-se ainda mais no mês passado: está, na medida harmonizada (comparável) em 8%, 1,1 pontos percentuais mais elevada do que o nível da área do euro. Os cálculos são do Dinheiro Vivo a partir dos dados do Eurostat (abre em PDF).

Como referido, a crise inflacionista começou há cerca de um ano. Em Portugal, a subida harmonizada de preços (a medida que permite comparações internacionais distanciou-se ainda mais do ritmo europeu.

Em Portugal, a inflação harmonizada foi de 8% em março (tinha sido 8,6% em fevereiro). Na zona euro, caiu com mais força: em março baixou para 6,9% (8,5% em fevereiro).

Isto significa que a política de subida musculada e rápida de taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) parece estar a conseguir domar a inflação da zona euro (esta chegou a atingir um pico de 10,6% em outubro, cinco vezes mais do que a meta de 2% do BCE).

Mas, ao mesmo tempo, essa política é aparentemente menos eficaz a puxar os preços portugueses para baixo. Em Portugal, há sinais de que a inflação pode estar mais enraizada.

Por exemplo, isso pode ser visto na chamada inflação subjacente, a medida que expurga os efeitos dos preços dos alimentos e da energia.

O INE e o Eurostat referem que "excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em Portugal atingiu uma variação homóloga de 8,1% em março (8% no mês anterior)", um ritmo que é superior em 0,6 pontos percentuais à taxa correspondente para a área do euro.

Se a medida não for harmonizada, a inflação subjacente calculada pelo INE até aliviou face a fevereiro, mas continua muito elevada (7%).

Vários economistas consideram que, em maio, o BCE vai ter em conta o referido abrandamento na inflação da zona euro para 6,9% em março, valor que ajudou a refrear a inflação média dos últimos 12 meses para, ainda assim, uns expressivos 8,8%.

Esta inflação média de 12 meses permite avaliar o peso do lastro da inflação desde que a guerra começou.

Em Portugal, esse lastro é mais penalizador para o poder de compra: a subida média nacional foi de 9,1% em março, um valor recorde nunca visto nas últimas décadas.

E superou a média do euro pela primeira vez desde o início da crise, mostram as séries do Eurostat.

© INE, Eurostat e cálculos DV

Preço da comida sobe quase 20%, mas também já alivia

O atual quadro inflacionista em Portugal parece ser mais agressivo agora quando se compara com a média europeia, mas há sinais de que pode haver um alívio maior nos próximos meses, à medida que o efeito de base (forte subida dos preços no segundo trimestre do ano passado) se for dissipando.

Para já, o INE diz que, em março, a comida é o que está a puxar mais para cima a inflação. Tem muita força, mas ligeiramente menos do que em fevereiro.

"Em março, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC destaca-se a dos bens alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma variação de 19,6% (21,5% no mês precedente)", refere o instituto.

Em contrapartida, "as únicas classes com contribuição negativa [que travaram o galope dos preços] foram as dos transportes e da saúde".

E, não menos importante, o Instituto Nacional de Estatística sublinha um ponto que também pode ser de viragem na inflação muito alta. "A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -4,4% (1,9% no mês precedente)".

Ou seja, em março, Portugal registou a primeira queda nos preços do cabaz da energia "desde fevereiro de 2021".

Isto também está a acontecer na maioria dos países europeus.

Para Tiago Correia, economista do gabinete de estudos do BPI (BPI Research), "a contribuição negativa da componente energética para o Índice de Preços no Consumidor (IPC), em março, continua a colocar, neste momento, riscos de possível ajustamento em baixa na nossa previsão da inflação média para 2023 (5,5%)".

"Nos mercados internacionais, o barril de petróleo Brent em março está cerca de 13% abaixo do valor médio de março de 2022 e o gás (Dutch TTF) mais de 60% abaixo".

Segundo o analista, "de facto, em março o índice da energia explica cerca de metade dos 0,8 pontos percentuais (p.p.) a menos na taxa homóloga comparativamente à de fevereiro".

"Se os preços atuais destas commodities [matérias primas] se mantiverem nos níveis atuais, é expectável que os efeitos de base sejam ainda mais fortes do que em março nos próximos meses tendo em conta que, especialmente ao nível do gás natural, o pico nos preços internacionais só se deu em agosto.

"Devemos também salientar que para abril está prevista a revisão da tarifa da energia elétrica do mercado regulado com uma redução esperada de 3% na fatura média mensal", sendo que a tarifa de energia aplicada aos clientes do mercado regulado vai descer 5 euros por megawatt-hora (MWh), podendo "abranger 988 mil clientes".

Além disto, há o efeito comida e IVA zero. O economista do BPI salienta "o ligeiro desagravamento no índice de preços dos produtos alimentares não processados, mesmo antes da entrada em vigor do IVA zero, medida que deve vigorar até outubro".

"De acordo com os cálculos do BPI Research, com as taxas de inflação verificadas na categoria de produtos alimentares e refletindo-se integralmente nos preços, esta medida poderia ter um potencial de redução do IPC global em torno de 1%", diz o mesmo perito.