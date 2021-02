Inflação anual da zona euro volta a valores positivos em janeiro

Viana do Castelo, 08/01/2020 - Frutarias que dão cor às ruas do Alto Minho e resistem à crescente oferta das Grandes Superfícies. Loja Norbio, oferta de fruta. (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens)

De acordo com a estimativa do gabinete estatístico europeu, a taxa de 0,9% inflação anual em janeiro, compara-se com a de -0,3% de dezembro de 2020 e a de 1,4% do mês homólogo.

Entre as principais componentes da inflação da zona euro, os alimentos, o álcool e o tabaco deverão ser a maior taxa anual em janeiro (1,5%, contra 1,3% em dezembro), seguida dos serviços (1,4%, contra 0,7% em dezembro), dos bens industriais excluindo a energia (1,4%, contra -0,5% em dezembro) e da energia (-4,1%, contra -6,9% em dezembro).

Entre agosto de 2020 e dezembro de 2020, a taxa de inflação da zona euro registou valores negativos.