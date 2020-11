Inflação com variação homóloga estimada de -0,2% em novembro

Viana do Castelo, 08/01/2020 - Frutarias que dão cor às ruas do Alto Minho e resistem à crescente oferta das Grandes Superfícies. Loja Norbio, oferta de fruta. (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens)

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado também uma variação de -0,2%, o que compara com -0,1% no mês anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -6,1% (-6,0% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 3,9% (4,5% em outubro), acrescenta.

Relativamente ao mês anterior, segundo o INE, o IPC terá tido uma variação de -0,3% (em outubro, a variação mensal foi 1,0% e em novembro de 2019 tinha sido -0,1%).

O instituto estima uma variação média nos últimos 12 meses nula, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês precedente.

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de -0,4% (-0,6% no mês anterior), sinaliza.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de outubro serão publicados no próximo dia 14 de dezembro.