Inflação desce para 9% em agosto

Porto , 22 / 12 / 2020 - Baixa do Porto . Azáfama no comércio e compras de Natal. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A inflação baixou para 9% em agosto, contra os 9,1% de julho, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). "Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 9,0% em agosto (9,1% em julho)", indicou o INE.

De acordo com a Estimativa Rápida do INE, "o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 6,5% (6,2% no mês anterior)". Este é o registo mais elevado desde março de 1994.

Segundo o INE, a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos se situe em 24,0%, o que indica uma descida de dois 7,2% em relação a julho.

Já o indicador de produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 15,4% (13,2% em julho).

Quanto ao IPC (Índice de Preços no Consumidor), e em relação a julho, a sua variação terá sido -0,3% (nula em julho e -0,2% em agosto de 2021).

O INE estima que a variação média nos últimos 12 meses seja de 5,3%, contra 4,7% do mês passado.

"O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 9,4% (valor idêntico ao do mês anterior)", esclarece ainda o Instituto Nacional de Estatística, que adianta que os dados definitivos do IPC do mês de agosto de 2022 vão ser publicados no próximo dia 12 de setembro