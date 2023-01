Inflação diminuiu pelo terceiro mês consecutivo. É agora de 8,3%

© EPA/ADAM VAUGHAN

A inflação em Portugal diminuiu pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em janeiro, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá descido para 8,3%. Um decréscimo de 1,3% em relação a dezembro.

Os dados da estimativa rápida do INE, revelam ainda que o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 7,0%, contra 7,3% do mês anterior.

Segundo o INE, para esta desaceleração da inflação contribuiu, principalmente, pelo índice relativo aos produtos energéticos. Neste campo, o instituto estima que a taxa de variação homóloga também tenha diminuído pela terceira vez consecutiva, de 20,8% em dezembro para 6,8% no presente mês, uma vez que assistimos a uma diminuição dos preços da eletricidade.

"Pelo contrário, o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá acelerado para uma variação de 18,5% (17,6% em dezembro)", afirma o Instituto Nacional de Estatística.

A variação do IPC, quando comparada com o mês anterior terá sido de -0,9% sendo que foi de -0,3% em dezembro e 0,3% em janeiro de 2022. "Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 8,2% (7,8% no mês anterior)", refere ainda o instituto, adiantando que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 8,6%, tendo a mesma sido de 9,8% em dezembro.

Os dados definitivos referentes o IPC deste mês serão divulgados a 10 de fevereiro.