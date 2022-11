Inflação e energia no topo dos riscos para as empresas

O cenário de alta inflação, subida abrupta das taxas de juro e a incerteza gerada pela guerra na Ucrânia trouxeram desafios acrescidos às empresas, obrigando a uma alteração da lista de prioridades. Os riscos ambientais e cibernéticos perderam peso face às preocupações económicas a curto prazo dos líderes empresariais das maiores economias. Uma situação à qual Portugal não é imune, mas que o CEO da Marsh em Portugal acredita que irá enfrentar com "resiliência".



"Com o evoluir do ano de 2022, desde o aparecimento da guerra, da subida da inflação, das taxas de juro, etc., a maior parte do top 5 dos riscos está mais concentrado nas vertentes económicas e as atenções dos empresários estão mais focadas no risco de crise económica ou no risco da evolução do preço de matérias-primas", disse em entrevista ao Dinheiro Vivo Rodrigo Simões de Almeida, exemplificando com as conclusões do recente estudo Executive Opinion Survey, preparado pela Marsh e Zurich para o Fórum Económico Mundial.



A inflação rápida é o risco mais comum citado nos países inquiridos do G20, sendo que mais de um terço (37%) identifica este fator como a principal preocupação, seguindo-se as crises de dívida e a crise do custo de vida. Estes três riscos são apontados como as maiores ameaças à realização de negócios nos próximos dois anos nos países do G20, segundo o mesmo estudo.

No caso de Portugal, o top 5 de riscos são: inflação rápida e ou sustentada; crise do custo de vida; crises da dívida; graves choques ou volatilidade dos preços dos produtos e matérias-primas (como da energia, alimentos ou metais); e, por fim, estagnação económica prolongada.



Apesar do atual cenário, o responsável da Marsh Portugal mostra-se confiante com as perspetivas de novos investimentos em Portugal. "Por enquanto, os números [para a evolução da economia portuguesa] continuam a projetar crescimento para o próximo ano, apesar da recessão que se avizinha e que já está em curso, nomeadamente na Alemanha", apontou. Face a este quadro, Rodrigo Simões de Almeida acredita que "vamos conseguir viver, não à margem da recessão que venha a existir, mas com uma resiliência bastante grande. A minha expectativa é positiva", reforçou, admitindo, contudo, que há incerteza, claro, com o aumento das taxas de juro, por exemplo, mas ao mesmo tempo existem fatores que levam a que possamos ter confiança no crescimento do tecido empresarial português".



Setores com maior risco



Tendo em conta os atuais desafios e riscos, o setor financeiro é o que está mais exposto pela sua natureza de negócio. "Em todos os setores encontramos de tudo. Do ponto de vista genérico, encontramos empresas com uma excelência de gestão de risco e outras que, de facto, estão pouco preparadas. Quando entramos já um bocadinho mais nos setores de atividade específicos, há negócios que, já por natureza, estão muito ligados ao risco, nomeadamente o setor financeiro", onde se inclui a banca e seguros, referiu Rodrigo Simões de Almeida. Porém, o CEO da empresa de corretagem de seguros e consultoria de riscos, que marca presença no mercado nacional desde 1967, destacou que na esfera empresarial doméstica "há empresas que estão muito avançadas na gestão de risco", exemplificando com setores como energia e infraestruturas.



Em Portugal, com um tecido empresarial marcado na esmagadora maioria por Pequenas e Médias e Empresas (PME), é mais complicado ter massa crítica e capacidade de investimento que permita prevenir e gerir de forma eficiente os riscos. "Essa é uma das grandes dificuldades", confessou, revelando que faz parte da estratégia da Marsh "tentar convencer os nossos clientes de que esse investimento na gestão de risco não é gasto, é efetivamente um investimento que se rentabiliza no futuro como uma maior prevenção e capacidade de gerir as emergências que vão aparecendo".



Sobre o investimento em riscos cibernéticos, o gestor não acha que estejam "menos valorizados", simplesmente "houve outros que aumentaram de peso dada a atual situação". E garante que as empresas portuguesas têm mostrado "vontade de atacar e gerir os riscos cibernéticos de uma forma mais abrangente".