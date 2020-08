Inflação em Espanha recua 0,6% na quarta descida consecutiva

A inflação em Espanha recuou 0,6% em julho face ao mesmo mês de 2019, o quarto decréscimo consecutivo e três décimas maior que o verificado em junho, devido à redução dos serviços de alojamento e restauração.

De acordo com dados confirmados hoje pelo instituto nacional de estatística espanhol (INE), o Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Espanha é agora negativo há quatro meses consecutivos, com quedas em abril (0,7%), maio (0,9%), junho (0,3%) e de novo em julho (0,6%).

O INE esclarece que, uma vez terminado o estado de alarme, a recolha presencial de dados sobre preços foi retomada, embora a telemática seja mantida em alguns casos, e os preços dos produtos que não estavam disponíveis para compra nos últimos meses já não são estimativas.