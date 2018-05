Inflação em Espanha sobe para 2 % devido a aumento dos combustíveis

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) espanhol aumentou em maio 2% em relação a um ano antes, mais 0,9 pontos percentuais do que em abril, devido ao aumento dos preços dos combustíveis na sequência da subida dos preços do petróleo.

Para o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) a subida da eletricidade também influenciou na subida da inflação.

Se os números divulgados nesta estatística rápida forem confirmados daqui a duas semanas (13 de junho), isso significa que Espanha teve em maio a taxa de inflação anual mais alta desde abril de 2017 (2,7 %).

Quanto à evolução mensal do IPC, os preços subiram 0,9 % em maio em relação a abril.

O IPC mede o custo médio de um ‘cabaz’ de bens e serviços representativo do consumo final das famílias.