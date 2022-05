Inflação em Portugal deverá fixar-se nos 4,8% este ano, com pico a ser atingido no 2.º semestre

Em março, a taxa de inflação em Portugal atingiu máximos desde 1993, situando-se nos 7,2% © Rita Chantre/Global Imagens

"A inflação em Portugal deverá ficar em 4,8% neste ano e em 1,6% em 2023", afirmam os especialistas da Allianz Trade - acionista da Cosec - Companhia de Seguro de Créditos, anteriormente designada por Euler Hermes - após reverem as suas previsões, levando agora em conta os dados da inflação em março e abril. Com o país a atingir o valor inflacionista mais elevado desde março de 1993, com uma taxa situada nos 7,2%, os peritos estimam que o pico da inflação seja alcançado no segundo trimestre deste ano.

Quanto à zona euro, que segundo Andreas Jobst, global head of macroeconomic and capital markets research da companhia, "enfrenta a maior pressão sobre os preços desde a década de 1970", a subsidiária da Cosec prevê, no estudo Eurozone inflation: How bad can it get?, que a taxa de inflação atinja os 6,5% em 2022 e 2,5% em 2023.

Segundo o especialista, "a subida da inflação deve-se a um conjunto de fatores". "Além da pandemia de covid-19 e dos efeitos económicos pontuais que gerou, temos por um lado uma forte e dinâmica reabertura das economias, e, por outro, a produção e a distribuição de bens não foi capaz de responder à procura verificada no pós-pandemia, levando a perturbações das cadeias de abastecimento", acrescenta, relembrando que "a guerra na Ucrânia exacerbou as dinâmicas inflacionistas impulsionadas sobretudo por uma subida abrupta dos preços das matérias-primas - em particular, das matérias-primas energéticas".

No que toca à Alemanha, motor da economia europeia, as antevisões dizem que esta deverá registar uma taxa de inflação de 6,8% neste ano e de 3,2% em 2023. Já na segunda maior economia do euro, a França, a taxa de inflação deverá fixar-se em 4,3% em 2022 e em 2,6% no próximo ano. Em Itália, a subida do índice de preços no consumidor deverá fixar-se em 5,2% neste ano e em 2,2% em 2023. Em Espanha, segundo estima a Allianz Trade, a inflação deverá rondar os 6,5% em 2022 e 2,5% em 2023.

Nos últimos tempos, vários setores queixam-se das falhas nas cadeias de abastecimento - esta parece ser uma realidade que não vai mudar tão cedo, uma vez que a recente política de "covid zero da China" e os "confinamentos em centros industriais importantes" vieram colocar "pressão adicional" neste sentido. Andreas Jobst alerta para a possibilidade de "os custos de transporte e de produção continuem elevados por mais tempo".

"À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta e que a erradicação da covid-19 se torna num objetivo cada vez mais difícil de alcançar, as implicações da subida dos custos de vida ganham mais força e levantam mais questões sobre a adequação dos modelos comummente usados para medir a inflação e, por sua vez, as políticas que são desenvolvidas a partir destes modelos", acrescenta o especialista.

O crescente risco de estagflação coloca o Banco Central Europeu (BCE) perante um dilema, admite a companhia, no seu estudo. A evolução "desapontante" do PIB no primeiro trimestre deste ano já reflete os custos económicos que se fazem sentir da guerra na Ucrânia, aumentando assim o risco deste cenário, conclui.