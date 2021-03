Inflação homóloga mantém-se nos 0,5%

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de 0,5% em março de 2021, valor idêntico ao registado em fevereiro, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Num comunicado, o INE refere ainda que, tendo por base a informação já apurada, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá desacelerado em março, passando de uma variação homóloga de 0,7% em fevereiro para 0,2%.

A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá sido de 2,3%, significativamente acima do verificado no mês anterior (-3,0%), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 1,3% (contra 1,4% em fevereiro).

Relativamente ao mês anterior o IPC terá tido uma variação de 1,4% em março. Em fevereiro, a variação mensal foi -0,5% e em março de 2020 tinha sido 1,4%.

Estima-se uma variação média nos últimos doze meses nula, valor idêntico ao registado no mês precedente.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 0,1% em março, contra 0,3% no mês anterior.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de março serão publicados no próximo dia 13 de abril.