Inflação homóloga na zona euro com novo máximo histórico de 5% em dezembro

07 Janeiro, 2022

Segundo o serviço de estatísticas europeu, a taxa de inflação homóloga atingiu um novo máximo histórico desde a criação do euro ao subir de 4,9% em novembro para 5% em dezembro.

Entre as principais componentes da inflação da zona euro, espera-se que a energia tenha a taxa anual mais elevada em dezembro (26,0%, em comparação com 27,5% em novembro), seguida da alimentação, álcool e tabaco (3,2%, face a 2,2% em novembro), dos bens industriais excluindo energia (2,9%, em comparação com 2,4% em novembro) e dos serviços (2,4% face a 2,7% em novembro).

Na variação mensal, a inflação subiu 0,8% em dezembro.