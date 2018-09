Inflação na China cresce 2,3% em agosto

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China, principal indicador da inflação no país, subiu 2,3%, em agosto, comparativamente face ao mesmo mês de 2017, informou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

O aumento do IPC, duas décimas acima do registado em julho passado, foi impulsionado, sobretudo, pela subida do preço dos alimentos, que alcançou o máximo dos últimos cinco meses.

Fruta e vegetais aumentaram 5,5% e 4,3%, respetivamente, enquanto os ovos aumentaram 10,2%, por exemplo.

O preço dos produtos não alimentares aumentou 2,5%, uma décima menos do que em julho, incluindo roupa (1,3%), rendas, combustível e serviços públicos (2,5%), bem como educação, cultura e entretenimento (2,6%).

Pequim confirmou, em abril, que mantém a meta para a inflação “em cerca” de 3% para 2018, depois de no ano passado ter aumentado 1,6%.

O GNE indicou ainda que o Índice de Preços na Produção, que indica a inflação no setor grossista, cresceu 4,1%, em agosto, em relação a igual mês do ano anterior.