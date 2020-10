Inflação negativa trava novos aumentos em 2021

Transportes públicos vão manter o preço em 2021 © Ana Fonseca/Global Imagens

Primeiro foram as rendas, agora as portagens e os transportes públicos. Em nenhum dos casos haverá aumentos em 2021. E tudo por causa da inflação, ou melhor a falta dela.



Para quem tem casa arrendada, o próximo ano representa o fim de um ciclo de cinco anos de sucessivos aumentos, dado que a inflação até agosto se fixou em terreno negativo (-0,03%) o que impede mexidas por parte dos senhorios.

O valor que serve de referência às atualizações das rendas é a variação dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor, excluindo os preços da habitação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor do coeficiente de atualização já foi publicado em Diário da República a 2 de outubro, com o INE a fixar o índice em 0,9997. Uma vez que fica abaixo de 1, as rendas não podem aumentar.

Também por causa da variação negativa da inflação até outubro, excluindo a habitação (-0,18%), as portagens devem ficar congeladas em 2021. Este valor ainda terá de ser confirmado pelo INE no dia 11 de novembro.

Os preços para os transportes públicos também não sofrem atualização em 2021. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes anunciou ontem que tendo em conta que o valor é negativo, os tarifários ficam congelados no próximo ano.

Também as pensões não deverão ter a atualização regular que acompanha a taxa de inflação calculada até novembro, sem habitação. Essa foi, de resto, uma das justificações do PCP para negociar com o Governo a antecipação do aumento extraordinário de 10 euros para todas as pensões até 658 euros.