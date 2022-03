Inflação nos 4,2% em fevereiro, confirma INE

© Igor Martins / Global Imagens

Portugal registou em fevereiro uma taxa de inflação de 4,2%, em termos homólogos, confirmou a a segunda estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira. O valor representa um agravamento face a janeiro (3,3%) e corresponde ao nível mais elevado desde outubro de 2011. Na Zona Euro, a taxa de inflação fixou-se nos 5,8% em fevereiro.

"A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 4,2% em fevereiro de 2022, taxa superior em 0,9 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", de acordo com o INE.

[Em atualização]