Inflação recua em janeiro para 8,4%. Eletricidade baixou mas preço do supermercado subiu

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, esta sexta-feira, 10, a quebra da taxa de inflação pelo terceiro mês consecutivo mas reviu em alta o Índice de Preços no Consumidor (IPC) que se fixou, em janeiro, nos 8,4%,- acima dos 8,3% anunciados pelo gabinete de estatística nas estimativas rápidas divulgadas no final de janeiro.

Também a inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) caiu 0,3% para 7%, comparativamente ao mês anterior.

Esta desaceleração dos preços fez-se à boleia do recuo na variação do índice relativo aos produtos energéticos que caiu para 7,1% (20,8% no mês precedente), destacando-se a diminuição de preços da eletricidade. Mas, se a energia esteve mais barata no primeiro mês do ano, o mesmo não aconteceu numa ida ao supermercado. Em sentido contrário, o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 18,5% (valor superior em 0,9 p.p. ao registado no mês anterior).

"O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 8,6%, inferior em 1,2 p.p. à do mês anterior e superior em 0,1 p.p. ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em dezembro, esta diferença foi de 0,6 p.p.). Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 7,8% em janeiro (8,0% em dezembro), superior à taxa correspondente para a área do Euro (estimada em 7,0%)", adianta o INE.

