Inflação recua para 5,7% em abril, o valor mais baixo desde março de 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2023 • 11:33

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) abrandou para 5,7% em abril, taxa inferior em 1,7 pontos percentuais à do mês anterior e a sexta desaceleração mensal consecutiva, confirmou o INE.

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 28 de abril", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de inflação de abril é a mais baixa desde março de 2022, mês em que se situou em 5,3%.

Segundo o organismo estatístico, "esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços da eletricidade, do gás e dos produtos alimentares verificado em abril de 2022".

No mês em análise, o indicador de inflação subjacente (IPC sem produtos alimentares não transformados e energéticos) abrandou 0,4 pontos percentuais em cadeia, para 6,6%.

Por sua vez, a variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -12,7% (-4,4% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 14,1% (variação de 19,3% no mês anterior).

O INE ressalva que "a grande maioria dos preços considerados no apuramento do IPC de abril foram recolhidos antes da entrada em vigor da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais, pelo que os eventuais efeitos desta medida só terão efetivamente impacto no IPC em maio".

Por classes de despesa, e face ao mês precedente, o INE destaca as diminuições em abril das taxas de variação homóloga da "habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis" e dos "bens alimentares e bebidas não alcoólicas", com variações de 0,0% e 15,4% respetivamente (6,7% e 19,6% no mês anterior).

Em sentido oposto, as variações dos preços das classes das "bebidas alcoólicas e tabaco" e do "lazer, recreação e cultura" aumentaram para 6,5% e 4,6% respetivamente (4,1% e 4,2% no mês anterior).

Em abril, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC, destaca-se a dos "bens alimentares e bebidas não alcoólicas" e, em sentido contrário, salienta-se a contribuição negativa dos "transportes".

De acordo com o INE, em abril a variação mensal do IPC foi de 0,6% (1,7% no mês anterior e 2,2% em abril de 2022), sendo que, excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, a variação deste indicador foi 1,0% (2,0% no mês anterior e 1,5% em abril de 2022).

Já a variação média dos últimos 12 meses do IPC foi 8,6%, menos 0,1 pontos percentuais do que em março.

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), apresentou uma variação homóloga de 6,9% em abril, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mês anterior e inferior em 0,1 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do euro (em março, a taxa em Portugal tinha sido superior em 1,1 pontos percentuais à da área do Euro).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 8,2% em abril (8,1% em março), superior à taxa correspondente para a área do euro (estimada em 7,3%).

Em abril, o IHPC registou uma variação mensal de 1,3% (2,0% no mês anterior e 2,4% em abril de 2022) e uma variação média dos últimos 12 meses de 9,0% (9,1% no mês precedente).