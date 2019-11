Pensões mais baixas devem subir 0,7% em 2020

Os reformados que recebem pensões mais baixas deverão ter um aumento em 2020 inferior a 1%. Este valor resulta da aplicação da fórmula de cálculo para a atualização ao início do ano, sem contar com eventuais aumentos extraordinários como tem acontecido nos últimos anos.

O valor de 0,7% resulta da variação média do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sem a habitação (arredondada à primeira casa décimal) e do crescimento da economia nos últimos dois anos. Uma vez que a inflação estimada pelo Instituto Nacional de Estatística para novembro (exceto habitação) é de 0,24% e o PIB cresceu acima de 2%, há um bónus de 0,5% para as pensões até dois IAS (Indexante de Apoios Sociais).

Tendo por base estes dados é possível calcular também o valor do IAS para 2020. Uma vez que a inflação média dos últimos 12 meses (excluindo habitação), foi de 0,24% e a taxa real de crescimento do PIB nos últimos dois anos deverá rondar os 2%. O valor do IAS deverá assim saltar de 435,76 euros para 438,81 euros. Estes valores são ainda provisórios, uma vez que a taxa de inflação final para novembro só será conhecida no dia 11 de dezembro.

A aplicação desta fórmula automática permite que cera de 80% das pensões até 877 euros (o nível equivale a dois IAS).

Os pensionistas que recebam pensões entre 877,6 euros e cerca de 2.632,7 euros (que corresponde a seis IAS) devem ter aumentos de 0,2%, iguais ao valor da inflação.

(corrige valor para arredondar à primeira casa décimal)