Inflação sobe em março na zona euro e UE, Portugal com 2.ª menor

A taxa de inflação anual aumentou em março para 1,3% na zona euro e 1,7% na União Europeia (UE), com Portugal a apresentar a segunda menor (0,1%), divulgou o Eurostat.

Na zona euro, a inflação anual aumentou para os 1,3%, quer na variação homóloga (0,7%), quer face à de fevereiro (0,9%).

Na União Europeia, a taxa de inflação de março (1,7%) também é superior à registada no mesmo mês de 2020 (1,2%) e à de fevereiro (1,3%).

As taxas de inflação anuais mais baixas foram observadas na Grécia (-2,0%), em Portugal, Malta, Irlanda e Eslovénia (0,1% cada) e as mais altas registaram-se na Polónia (4,4%), na Roménia e no Luxemburgo (2,5% cada).

Face a fevereiro, a taxa de inflação anual recuou em três Estados-membros, manteve-se estável em dois e aumentou noutros 21.