Inflação sobe para 8,9% na zona euro em julho

Preços da energia foram os que mais contribuíram para a subida da inflação na Europa em julho.

Os preços continuam a subir no espaço europeu. Em julho, revela hoje o Eurostat, a taxa de inflação anual atingiu 8,9%, uma subida face aos 8,6% de junho. Na União Europeia subiu para os 9,8% (9,6% em junho). No mesmo mês do ano passado a taxa de inflação estava em 2,2% na zona euro e em 2,5% na União Europeia.

Em Portugal, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), o indicador de inflação que permite a comparação entre países, ficou em 9,4% em julho.

Segundo os dados do Eurostat, a taxa de inflação anual caiu, em comparação com o mês anterior, em seis Estados-membros, manteve-se em três e subiu em 18 países.

As taxas anuais mais elevadas foram registadas na Estónia (23,2%), Letónia (21,3%) e Lituânia (20,9%). As mais baixas em França e Malta, ambas com 6,8%, e na Finlândia (8%).

Os preços da energia foram os que mais contribuíram para a subida da inflação em julho. Seguiram-se os bens alimentares, álcool e tabaco, os serviços, e os bens industriais não energéticos.