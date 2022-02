Inflação subiu para 3,3% em janeiro, a taxa mais elevada em quase dez anos

Consumo © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou para 3,3% em janeiro, em termos homólogo, atingindo a taxa mais elevada desde fevereiro de 2012, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. Também o índice de preços na produção da indústria transformadora e na produção industrial continuam a acelerar, com uma variação homóloga de 14,3% e de 6,3%, respetivamente.

Os dados são da Síntese Económica de Conjuntura de janeiro e, indica o INE, excluindo a componente energética, o índice de preços na produção da indústria transformadora aumentou 11,3%, "o crescimento mais elevado da atual série". Quanto ao da produção industrial de bens de consumo, o "crescimento foi mais modesto", de 6,3%, mas "também elevado no contexto da respetiva série temporal".

"Refletindo em grande parte a aceleração dos preços, os indicadores de curto prazo da atividade económica na perspetiva da produção, disponíveis até dezembro de 2021, continuaram a revelar elevados crescimentos em termos nominais. Na indústria, o índice de volume de negócios aumentou 15,0% em 2021, após ter diminuído 10,7% em 2020, sendo de salientar o aumento de 8,8% dos preços na indústria, após uma diminuição de 4,2% em 2020", pode ler-se no documento.

Já o montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamento automático acelerou em janeiro para um crescimento homólogo de 23,1%, contra os 14,4% no mês anterior. Uma evolução condicionada pelo termo de comparação, já que, em janeiro de 2021, "foram implementadas medidas restritivas adicionais no contexto da pandemia".

A Síntese de Conjuntura Económica hoje divulgada recupera, ainda, alguns dados de 2021, como o aumento de 4,9% em volume do produto interno bruto nacional, "o crescimento mais elevado desde 1990, após a diminuição sem precedente na série longa disponível de 8,4% em 2020, em consequência dos efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID 19 sobre a atividade económica". Na zona euro, o crescimento foi de 5,2%, após a redução de 6,4% de 2020, pelo que se mantém, ainda, 1,5% abaixo do nível de 2019.

A taxa de desemprego recuou para em 6,6% em 2021, menos 0,4 pontos percentuais do que em 2020 e menos 0,1 pontos percentuais face ao período pré-pandemia. O número de desempregados situou-se 3,4% abaixo do nível de 2020 e 0,2% abaixo do de 2019. O emprego total aumentou 2,7% em 2021, sendo que as remunerações médias total e regular por trabalhador registaram um acréscimo, respetivo, de 3,4% e 3,1% e, deflacionadas pelo IPC, variaram 2,1% e 1,8%, pela mesma ordem.