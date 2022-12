Infraestruturas de Portugal autorizada a 248 milhões de euros de encargos até 2028

© IP

O Governo delegou na Infraestruturas de Portugal (IP) competência para procedimentos de execução de empreitadas, aquisições de bens e de serviços, bem como de locações, até 2028, no valor de 248,7 milhões de euros.

Em despacho publicado esta quinta-feira, o executivo define os valores anuais destes encargos, entre 2022 e 2028, destinando as maiores fatias para 2023 (75,6 milhões de euros), para 2024 (97,3 ME) e para 2025 (52,9 ME).

O despacho delega ainda na IP competência para a reprogramação de encargos plurianuais, previamente autorizados, traduzida no alargamento do período temporal da despesa referente ao contrato a executar, desde que não seja ultrapassado o prazo de execução do contrato abrangido pela autorização e o valor total da despesa autorizada.