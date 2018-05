Infraestruturas de Portugal investe 3,4 milhões em obras na Linha da Beira Baixa

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou hoje que vai iniciar trabalhos de estabilização em diversos taludes no troço ferroviário entre as estações de Belver e Sarnadas, na linha da Beira Baixa, num investimento de 3,4 milhões de euros.

Os trabalhos decorrem ao longo de 18 meses e vão reforçar a estabilidade estrutural do troço entre as estações de Belver e Sarnadas, e as condições de segurança para a circulação ferroviária.

“O troço objeto de intervenção tem início após a Estação de Belver (Gavião) e desenvolve-se maioritariamente no concelho de Vila Velha de Ródão, paralelamente à margem direita do rio Tejo, passando pelas albufeiras de Belver e do Fratel, e atravessando as Portas de Ródão, zona em que inflete para norte, para o interior, até Tojeirinha”, refere a IP em comunicado.

A intervenção vai realizar-se em 11 taludes e inclui a colocação de redes pregadas e redes de encaminhamento, construção de muros de gabiões e muros de betão armado, execução de pregagens, aplicação de betão projetado, colocação de revestimentos em enrocamento e com material vegetal, e construção de órgãos de drenagem.

A IP explica ainda que a concretização desta empreitada irá permitir um reforço da estabilidade estrutural do troço e das condições de segurança para a circulação ferroviária.