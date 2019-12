Infraestruturas, Trabalho e Saúde são as áreas mais apertadas pelas cativações

Os ministérios das Infraestruturas, do Trabalho, da Saúde e do Mar são os mais afetados pelas cativações das Finanças, mostram cálculos do Dinheiro Vivo a partir dos dados mais recentes da execução orçamental.

Estes quatro programas orçamentais sofrem inclusive de sobrecativações de despesa, ou seja, os cativos apurados no final de setembro ultrapassam o valor previsto inicialmente.

Este fenómeno decorre da aplicação do decreto-lei de execução orçamental, que entrou em vigor a 29 de junho, que fez os cativos iniciais subirem de nível.

Ao mesmo tempo, os ministérios terão submetido propostas de despesa ao ministro das Finanças, Mário Centeno, que engrossam o valor previsto inicialmente, daí a percentagem de despesa congelada ser superior a 100% naqueles quatro casos.

As cativações são verbas inscritas nos orçamentos dos serviços que ficam congeladas até estarem corretamente suportadas por receitas. Até isso acontecer, a libertação destas despesas depende da autorização do ministro das Finanças.

Este ano, o valor global inicial das cativações ultrapassou os mil milhões de euros, sendo visto como mais um mecanismo de controlo orçamental. Em todo o caso, as Finanças observam que os cativos totais atuais (835,2 milhões de euros no final de setembro) representam apenas uma pequena parte da despesa total anual prevista na Administração Central e na Segurança Social. Cerca de 1%.

Segundo as Finanças, “os cativos constituem um instrumento de gestão orçamental utilizado em todos os exercícios orçamentais que visa assegurar a existência de dotações orçamentais adequadas para satisfazer as despesas necessárias das entidades ao longo do ano e simultaneamente o cumprimento dos limites máximos de despesa autorizados anualmente pela Assembleia da República”.

“A aplicação de cativos procura essencialmente controlar a dinâmica de crescimento da despesa, e não a sua redução, o que é visível no crescimento de 2,9% da despesa até setembro das Administrações Públicas”, observa o ministério no boletim da execução orçamental.

O facto de haver sobrecativações significa também que, caso Centeno dê luz verde a esses planos de despesa na reta final do ano, os ministérios das Infraestruturas, do Trabalho, da Saúde e do Mar até conseguirão gastar mais do que inicialmente previam. Só em fevereiro, quando se conhecer o balanço das cativações até dezembro, saberemos se essas verbas foram executadas ou não.

Para já, estes quatro programas não puderam gastar nada da parte dos seus orçamentos que ficaram congelados. Acresce ainda um quinto programa orçamental (gestão da dívida pública, que afeta o IGCP), que também mantém congelada toda a despesa inicial.

Assim sendo, estas cinco áreas têm pendentes 235 milhões de euros para gastar.

Como referido, o Planeamento e Infraestruturas (projetos de despesa de dois ministérios, neste caso) estava à espera de autorização para gastar quase 138 milhões de euros. Na área do Trabalho e Segurança Social estavam pendentes 73 milhões de euros e na Saúde os cativos ascendiam a mais de 11 milhões de euros.

Recorde-se que as cativações na Saúde e nos setores da Educação e do Ensino Superior apenas devem incidir sobre a parte administrativa dos serviços, não sobre a parte clínica ou educativa propriamente dita, ressalvam os responsáveis das Finanças.

“Estão isentas de cativações diversas dotações de despesa, bem como os orçamentos do Serviço Nacional de Saúde, escolas e instituições de Ensino Superior”, diz o ministério de Centeno.

Os menos penalizados até setembro

Em todo o caso, o travão das cativações não afeta a administração pública toda por igual.

De acordo com o levantamento do DV, o programa das Finanças tinha conseguido libertar 35% dos cativos iniciais (portanto, 65% da despesa estava congelada, cerca de 58 milhões de euros).

A área da Governação tinha 64% da despesa ainda cativada no final de setembro (cerca de 11 milhões de euros). A Representação Externa enfrentava um congelamento de 62% (24 milhões de euros por gastar). A Cultura tinha 54% de cativações (19 milhões de euros congelados, à espera do OK de Centeno).

O programa orçamental menos afetado era o do Ambiente. Mais de metade das verbas cativadas inicialmente foram libertadas pelas Finanças. A taxa de cativação era de 49% no final de setembro. Estavam por gastar 55 milhões de euros, segundo os dados da Direção-Geral do Orçamento.

O valor das cativações do Orçamento do Estado de 2019 foi recalculado de forma significativa: em vez dos 635 milhões de euros em cativos iniciais apurados em junho, a verba relativa a esse tipo de despesas que dependem da autorização do ministro das Finanças subiu para mais de 1053 milhões de euros, situação no final de setembro, indica a Direção-Geral do Orçamento (DGO), que é tutelada por Mário Centeno.

O aperto é superior a 61% e decorre da aplicação do decreto-lei de execução orçamental, que entrou em vigor a 29 de junho.

Dos 1053 milhões de euros, o ministro libertou apenas 20,7% da despesa inicialmente orçamentada. Continuam congelados cerca de 835 milhões de euros.