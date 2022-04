Ingleses, alemães e franceses ajudam turismo a recuperar em março

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

O turismo nacional continua o caminho de recuperação que tem sido registado desde o início do ano. O mês de março não foi exceção e os indicadores mostram sinais positivos. No terceiro mês do ano os alojamentos turísticos do país receberam 1,6 milhões de hóspedes e 4 milhões de dormidas, de acordo com as estatísticas rápidas divulgadas esta sexta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os aumentos correspondem a +464,1% e +543,2%, respetivamente, em comparação com o mesmo período de 2021.

No conjunto dos três primeiros meses do ano as dormidas dispararam 398,5% (+176,2% nos residentes e +845,6% nos não residentes). Ainda assim, o indicador continua -18,8% abaixo de 2019.

Apesar de o mercado interno ter contribuído com 1,3 milhões de dormidas, foram os turistas estrangeiros que assumiram o maior peso com 2,7 milhões de dormidas. Os britânicos, os alemães e os franceses foram os mercados que ocuparam o top três dos principais países a dormir nos alojamentos nacionais.

"A totalidade dos dezassete principais mercados emissores registou aumentos expressivos em março, tendo representado 86,6% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico neste mês", refere o gabinete de estatística.

No período em análise, todas as regiões do país registaram um aumento das dormidas. Lisboa liderou, concentrando 30,1% das dormidas, seguindo-se o Algarve (21,8%), o Norte (16,7%) e a Madeira (14,2%).

No que refere ao alojamento, a hotelaria recebeu 82,3% do total de dormidas, um crescimento de 630,4%. Também o Alojamento Local continua a dar passos na recuperação com uma subida de 330,2%m concentrando 14,9% do total registado no país.

Também as dormidas nos alojamentos de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 2,8%) aumentaram 244,9%, superando em +20,2% o mês de março de 2019.