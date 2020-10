Iniciativa Liberal vai votar contra Orçamento. "Atrasa e adia Portugal"

O presidente do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, fala à imprensa após o encontro com o primeiro-ministro, António Costa (ausente da imagem), no âmbito da preparação do Plano de Recuperação e Resiliência, na residência oficial em São Bento em Lisboa, 21 de setembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, apontou várias falhas à proposta apresentada pelo governo esta segunda-feira. Criticando temas como o Novo Banco ou a falta de medidas para as empresas ou apostas área da educação, o partido confirma aquilo que já tinha mencionado: um voto contra a proposta apresentada.

"Vamos votar contra este Orçamento, atrasa e adia Portugal", resumiu Cotrim de Figueiredo. "Como tínhamos dito, as nossas linhas e as nossas exigências para este orçamento não estão sequer contempladas", avançou à imprensa, na ronda de primeiras reações ao documento.

Cotrim de Figueiredo reforçou que a primeira exigência que não foi respeitada foi o "desagravamento fiscal". "Não há desagravamento nenhum. Aproveito já para esvaziar uma narrativa que sei que vai acontecer, que é a da suposta baixa da carga fiscal neste orçamento. A carga fiscal desce simplesmente porque há uma redução das receitas fiscais, não é porque o governo tenha reduzido uma única taxa", reforçou, indicando que "não há qualquer decisão de desagravar fiscalmente neste orçamento."

Já sobre o IRS, com o OE a prever que a taxa de retenção seja revista em baixa, a Iniciativa Liberal classifica o possível aumento de dois a três euros nos bolsos dos portugueses como "um cinismo político". "Dizer às pessoas que têm mais dois ou três euros por mês para que, em abril ou maio do ano seguinte, recebam exatamente o mesmo montante a menos em termos de reembolso é brincar com a vida das pessoas."

Cotrim de Figueiredo sublinhou ainda que "a simplificação fiscal pura e simplesmente não está neste orçamento".

Outro ponto de crítica foram os fundos europeus. "Orçamento não toca nos fundos europeus - como é que vão ser governados e decididos", avançou o deputado, recordando que "o Plano de Recuperação e Resiliência é entregue em Bruxelas daqui a dois dias e nenhum de nós sabe o que vai constar nesse plano."

O Novo Banco também foi tema de comentário. Classificando o tema como "uma mistificação total", a IL aponta uma "atrapalhação na conferência de imprensa visível". Foi sublinhado que é importante "respeitar acordos, que o Estado tem de continuar a ser uma pessoa de bem, mas que não haja mais um tostão do que já está contratado que entre no Novo Banco sem que se conheça na AR a razão para que isso é feito."

Também a educação e saúde mereceram reprovação por parte do IL. "Não vemos uma linha sobre o reforço do sistema de saúde para reforçar consultas e cirurgias adiadas, 50 mil diagnósticos precoces adiados". Já na educação refere que "é importante recuperar "o atraso dramático" devido ao confinamento. "O elevador social que a escola devia ser está parado, mais do que avariado."

Além da Iniciativa Liberal, também o CDS já anunciou que irá votar contra a proposta de Orçamento.