Iniciativas de alívio da dívida ajudam mas não resolvem problema de fundo

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Abril, 2021 • 11:20

A consultora Capital Economics considerou, nesta terça-feira, que as iniciativas aprovadas nos Encontros da Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial aliviam as necessidades financeiras dos países mais endividados, mas não resolvem o problema de fundo.

"Um conjunto de ações globais aprovado na semana passada ajuda a melhorar as finanças públicas dos países de baixo rendimento, provavelmente dando apenas alívio de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, os esforços para garantir uma ajuda duradoura às economias altamente endividadas continuam a enfrentar grandes complicações", lê-se num comentário às decisões anunciadas na semana passada em Washington.

Em causa está a confirmação da nova alocação de Direitos Especiais de Saque, no valor de 650 mil milhões de dólares, cerca de 550 mil milhões de euros, e o prolongamento, pela última vez, da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) até final do ano, para além de um apelo aos países em dificuldades financeiras para aderirem ao Enquadramento Comum, que permite reestruturações com os credores privados.

Este 'aumento de capital' do FMI, que abrange todos os Estados membros em função da sua quota no Fundo, "vai dar um impulso às reservas dos bancos centrais, o que vai alargar o espaço de manobra dos decisores políticos para disponibilizarem moeda estrangeira aos residentes para efeitos de importações ou facilitações de pagamentos de dívida externa", consideraram os analistas.

Na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, a Capital Economics escreve que a aceitação de realocação dos DES dos países mais desenvolvidos para os países em dificuldades por parte dos Estados Unidos foi fundamental para que a ideia avançasse, mas transformar essa ideia em realidade vai ser mais difícil.

"O ponto chave é que apesar de os DES darem espaço de manobra aos decisores políticos, não lidam com os problemas subjacentes da dívida, e o mesmo pode ser dito sobre a DSSI", escrevem, notando que o prolongamento desta moratória sobre os pagamentos da dívida oficial e multilateral "vai ajudar as economias que já participam, como Angola, Quénia ou Etiópia, mas é pouco provável que os países que estiverem relutantes em aderir se juntem esta fase, o que limita o alcance da iniciativa.

Para além disso, acrescentam, "há desafios inerentes aos esquemas de alívio de dívida, incluindo as preocupações dos devedores sobre o acesso ao mercado e a falta de confiança e transparência sobre a multiplicidade de credores, que continuam por resolver e podem prejudicar futuros esforços de alívio da dívida".

A DSSI é uma iniciativa lançada pelo G20 em abril do ano passado que garantia uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais, com um prazo inicial até dezembro de 2020, mas que foi sucessivamente alargada até final deste ano, tendo proporcionado um alívio de 7 mil milhões de dólares [5,9 mil milhões de euros] em pagamentos nos últimos 12 meses.

Esta iniciativa apenas sugeria aos países que procurassem um alívio da dívida junto do setor privado, ao passo que o Enquadramento Comum, aprovado pelo G20 em novembro, defende que é forçoso que os credores privados sejam abordados, ainda que não diga explicitamente o que acontece caso não haja acordo entre o devedor e o credor.

O pedido de adesão a este Enquadramento foi feito por três países africanos (Chade, Etiópia e Zâmbia), mas vários analistas consideram que haverá mais países que terão de aderir devido à sua difícil situação financeira, apesar de haver resistências por parte dos países, que automaticamente verão o seu 'rating' degradado se avançarem com uma reestruturação da dívida privada, dificultando o acesso ao mercado e o financiamento do desenvolvimento das suas economias.

A proposta apresentada pelo G20 e Clube de Paris em novembro é a segunda fase da DSSI, lançada em abril, e que foi bastante criticada por não obrigar os privados a participarem do esforço, já que abriria caminho a que os países endividados não pagassem aos credores oficiais e bilaterais (países e instituições multilaterais financeiras) e continuassem a servir a dívida privada.

Este Enquadramento pretende trazer todos os agentes da dívida para o terreno, incluindo os bancos privados e públicos da China, que se tornaram os maiores credores dos governos dos países em desenvolvimento, nomeadamente os africanos.