INOV Contacto: 200 jovens portugueses vão estagiar em 30 países

O INOV Contacto, programa de estágios internacionais coordenado pela AICEP e apoiado pela União Europeia, vai começar no próximo dia 27 de janeiro. E 200 jovens aceitaram o desafio de estagiar em qualquer parte do mundo, “num destino desconhecido e numa entidade ou empresa de reconhecido interesse e mérito para Portugal”.

“Dirigido a candidatos com formação superior que tenham motivação para desenvolver uma carreira internacional, o programa terá início com o ‘Seminário de Acolhimento sobre Práticas Internacionais’, que este ano acontece em parceria com o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), de 27 a 30 de janeiro”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Durante os quatro dias em que vão estar neste seminários, os jovens vão receber “informação e formação intensiva num programa pensado em colaboração com o ISEG que conta com vários intervenientes de renome” e tem como objetivo preparar os estagiários para os meses que vão passar fora do país.

Luís Castro Henriques, presidente do AICEP, em comunicado, sublinha que: ““o sucesso do INOV Contacto é uma forte validação da missão da AICEP de promover a imagem de Portugal com iniciativas que criam valor para o nosso país e que contribuem para a globalização da economia portuguesa. Numa altura em que a sociedade está a mudar, o programa cria, assim, novas oportunidades que impactam positivamente estes futuros novos quadros e o seu sucesso”.