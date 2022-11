Inov Contacto deu estágio lá fora a mais de 6 mil jovens

Lisboa, 29/10/2019 - Luis Castro Henriques Presidente do Conselho de Administração da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo, um dos participantes da terceira Mesa Redonda dos Prémios Millenium Horizontes 2019. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Inov Contacto, o programa de estágios internacionais da AICEP, que comemora 25 anos, ajudou à formação de mais de seis mil joves em competências internacionais. Envolveu cerca de 1400 entidades de acolhimento em 85 países, maioritariamente empresas, e ajudou à criação de uma rede internacional de conhecimento que conta, atualmente, com 5700 profissionais. "É um programa que traz sempre excelentes resultados para a internacionalização de Portugal", garante o presidente da AICEP.

Em causa estão entidades como a Bial, a Bosch, o Turismo de Portugal, a Barbot, Logoplaste ou Embraer, mas também o grupo Petrotec ou a Musa - Cerveja Independente, entre outros, que têm sido parceiras deste programa, "ajudando a fomentar o talento português e a competitividade do país".

E embora a "larga maioria" destes jovens fique a trabalhar lá fora, estão em empresas portuguesas internacionalizadas, não havendo, por isso, acredita Luís Castro Henriques, perda de talento nacional. "Num mundo altamente global e internacionalizado, uma experiência destas, em início de carreira, é marcante e fortalece não só as habilitações técnicas dos nossos jovens, mas também as suas soft skills e a capacidade de adaptação natural", defende o responsável.

Luís Castro Henriques lembra que o talento, "altamente qualificado" dos jovens portugueses, "é hoje o principal fator de diferenciação na competitividade do país" e garante que a prova do sucesso do Inov Contacto está "nas carreiras brilhantes que muitos destes jovens têm vindo a criar" ao longo dos anos.

Com a fase de candidaturas à 26.ª edição a decorrer até dia 7 de dezembro, a AICEP aproveitou para divulgar os resultados do inquérito de satisfação realizado aos participantes da edição anterior: 92% dos estagiários consideram que a experiência impulsionou a sua carreira internacional, 94% dizem que melhorou a sua capacidade de networking. 88% indicam o estágio como uma oportunidade de adquirir novas competências e ferramentas e 97% recomendam o programa.

"São resultados muito positivos, não só porque a procura continua, mas sobretudo pela satisfação dos jovens que participaram. É manifesto que é um programa com excelentes resultados, muito satisfatório e motivador."

O quarto de século do programa Inov Contacto foi ontem assinalado com uma cerimónia no Terminal de Cruzeiros de Leixões, um momento para "fazer um grande agradecimento não só às empresas que connosco trabalharam todos este anos, mas um muito especial, aos fundadores do Inov Contacto: Alberto Castro, Guilherme Costa Pinto dos Santos.

Questionado à margem do evento sobre o investimento direto estrangeiro em Portugal, Luís Castro Henriques garante que o pipeline de investimento este ano é de 10 mil milhões de euros, 10 vezes superior ao que era em 2014. A taxa de conversão de novos clientes é três vezes superiores ao que era em 2014.

"Os dados de outubro mostravam-nos que batemos já o recorde absoluto de 2021 de novos clientes para o país e é muito interessante de ver que dois deles foram contactos firmes estabelecidos no âmbito da Hannover Messe", a feira de tecnologia para a indústria que decorreu nesta cidade alemã em maio, e em que Portugal foi o país convidado.

Em termos de setores, o presidente da AICEP sublinha que há "uma grande proporção" na área do software e das novas tecnologias, "o que continua a dar uma dimensão de maior valor acrescentado do investimento que se está a trazer para o país".