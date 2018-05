Inovação como fator de desenvolvimento

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, participou este sábado na conferência “Portugal XXI: País de futuro” onde apresentou alguns dados sobre a economia portuguesa para lançar o mote do segundo painel da tarde: “Portugal – Que Destinos?”. Manuel Caldeira Cabral destacou o aumento das exportações e referiu a “inovação” como um fator chave para o desenvolvimento do país.

Para o ministro, é necessário valorizar investimentos e recursos, e o crescimento das exportações nos mercados europeus e fora”, começou por referir. O peso das exportações do PIB em Portugal, ultrapassou os 43% pela primeira vez, adiantou Manuel Caldeira Cabral, que destacou a necessidade de valorizar o peso deste fator no PIB. Relativamente às exportações, o ministro da Economia destacou os setores da agropecuária e dos alimentos, que integram o setor primário, que estão a crescer mais que 10%, referiu.

Manuel Caldeira Cabral acredita que as empresas estão a investir e ressalvou que “conseguiram voltar ao investimento sem aumentar o endividamento”. O ministro referiu-se ainda ao endividamento e revelou que “está a cair de forma sustentável”, sublinhou, ou seja, o endividamento tem diminuído sem uma queda do investimento. A inovação é um “fator chave” para o crescimento, acredita Manuel Caldeira Cabral.

Para crescer, Portugal tem que apostar na energia, na abertura, e nas qualificações. “Temos a geração mais qualificada de sempre, saibamos integrá-los. Fazer políticas ajustadas, para dar resposta a este novo Portugal que nos últimos doze anos tem lutado muito por ir crescendo num contexto particularmente adverso”, terminou o ministro.

“Portugal – Que destinos?”

A imprevisibilidade pode ser uma ameaça para a próxima década do país.

O destino de Portugal está em valorizar a identidade do país e apostar no multilateralismo. Por outro lado, e em concordância com o que foi dito ao longo da conferência de sábado, a imprevisibilidade voltou à mesa do segundo painel, como aquela que pode ser a maior ameaça ao desenvolvimento de Portugal.

O segundo painel da conferência da Portugal XXI juntou o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, o economista e político Luís Amado e a CEO da empresa Painhas, Helena Painhas.

É necessário antecipar os problemas, acredita Luís Amado. “A crise financeira da próxima década vai ser originada, em grande parte, pela crise da dívida corporativa”, destaca.

Para Helena Painhas “a competitividade do mundo digital vai depender da forma como levamos o progresso tecnológico às empresas e aos portugueses”. A empresária acredita que as empresas têm que se unir “para que se formem clusters nas diferentes áreas, nomeadamente com a banca. O Estado tem um papel fundamental de agregador de clusters”.

Para o autarca de Cascais, Miguel Pinto Luz, Portugal tem um “problema de democracia grave” e “vive num mito: a forma como se relaciona com a Europa”. “A Europa não está a liderar a disrupção digital”, sublinhou. Para Miguel Pinto Luz, é necessário que em Portugal “os políticos não façam diagnósticos, mas que apontem caminhos e definam metas”.

Da conferência de reflexão “Portugal XXI: País de futuro” sairá um documento onde ficarão descritas as medidas estruturais concretas para Portugal até 2030, para que se possa passar da reflexão à ação.