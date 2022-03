Inovação: o fator chave nas relações comerciais entre Portugal e Reino Unido 

Chris Barton, Her majesty"s trade commissioner for Europe. © D.R.

Os últimos três anos não foram fáceis para as relações comerciais entre Portugal e o Reino Unido. Em causa, reconheceu Chris Barton, que ocupa o cargo de her majesty"s trade commissioner for Europe, ou, por outras palavras, comissário britânico do Comércio para a Europa, em entrevista exclusiva ao Dinheiro Vivo, estão não só as consequências inerentes à pandemia, como também a questão da transição na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia. Situações que influenciaram as trocas comerciais e levaram a uma queda dos números, em ambas as direções.

Mas o comissário está esperançoso quanto ao futuro tanto mais que, como referiu, os últimos números indicam uma "recuperação nas exportações em ambos os sentidos". Nos últimos meses assistiu-se a um ajuste por parte das empresas às novas regras. Não se trata de uma união aduaneira, mas sim, esclareceu Chris Barton, de um acordo comercial de classe mundial. De tal forma que acredita que se perspetiva um forte crescimento económico, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia.

Quanto a Portugal, a opinião de Chris Barton é a de que "temos um bom ambiente de negócio, com muitas oportunidades de investimento". Mas, acima de tudo, um compromisso de continuar aquela que é uma relação comercial com vários séculos.

Quanto ao investimento direto, apesar de os dados não serem os mais atuais, Chris Barton afirmou que se está a assistir a uma continuidade dos mesmos. E deu o exemplo da EDP que está a "fazer investimentos significativos no Reino Unido".

Segundo Chris Barton, nos últimos anos, a nível global, as empresas britânicas investiram quatro mil milhões de libras (cerca de 4,77 milhões de euros) em Portugal, em áreas como agricultura, banca, segurança e defesa, e mesmo tecnologia. Do lado oposto, muito do investimento incide na área da energia. Mas também setores como o agroalimentar. Já no caso da tecnologia, o comissário lembra que dos sete unicórnios que existem em Portugal, cinco deles atuam no Reino Unido.

"O Reino Unido e Portugal estão alinhados e veem a tecnologia e o baixo carbono como áreas chave de crescimento."

Curiosamente, de ambos os lados, o investimento tende a incidir em áreas dominadas pela inovação. Algo que não surpreende Chris Barton ao afirmar que os dois países reconhecem estas áreas como importantes para se ter uma economia aberta. Por outro lado, o "Reino Unido e Portugal estão alinhados e veem a tecnologia e o baixo carbono como áreas chave de crescimento".

Apesar do relacionamento passado, os números mostram que, segundo o comissário, atualmente há um maior interesse das empresas britânicas para investir em Portugal do que o oposto. E esse é precisamente o papel de Chris Barton, quando admite que adoraria que as empresas portuguesas "os ultrapassassem".

Nos últimos três anos, o britânico Department for International Trade (DIT) registou 33 projetos de investimento no Reino Unido, num total de cerca de 677,1 milhões de euros. Projetos que resultaram em 399 postos de trabalho e que incidiram em setores como as energias renováveis, tecnologia digital, indústrias criativas, setor alimentar, saúde e setor farmacêutico.

No sentido inverso (empresas britânicas a investir em Portugal), o valor é substancialmente superior: 1,5 mil milhões de euros.

O papel do Comércio Internacional (DIT)

Muitas empresas recorrem ao DIT para apoio aquando das relações comerciais entre os dois países. Apoio que passa pelo aconselhamento ou por mostrar quais são as oportunidades de negócio, mas também assessoria jurídica sobre a regulação vigente relativa às trocas comerciais. "Damos assistência prática às empresas que querem investir no Reino Unido", refere o comissário. E isso pode passar pela ajuda no preenchimento dos formulários exigidos ou por ajudar a chegar à pessoa certa. Além disso, assumem um papel de mediador, promovendo encontros entre investidores e mostrando as várias oportunidades de investimento.

A saída do Reino Unido da União Europeia teve como consequência um ligeiro aumento dos pedidos de auxílio. E, mais recentemente, no início do ano, também a entrada em vigor das novas regras referentes à importação de bens e serviços. Mas, acrescentou Chris Barton, o volume de solicitações diminuiu logo que estas mudanças estabilizaram. "O que estamos a ver é que à medida que as empresas se vão habituando cada vez mais às novas regulamentações comerciais, a trajetória a longo prazo das solicitações está a diminuir".

Impacto da guerra da Ucrânia

Questionado sobre o impacto da agressão da Rússia à Ucrânia na economia britânica e nas relações com a Europa (e especificamente Portugal), Chris Barton foi muito claro. O impacto económico (e político) vai ser significativo. Para o comissário, muito vai depender da "forma como responderemos", acrescentando que "estamos a fazer o que podemos para incentivar o comércio". É importante que os países se apoiem para garantir que as economias continuem a prosperar e a ser tão robustas quanto podem ser, considera o responsável britânico.

Sobre o impacto em concreto que esta situação pode vir a ter no futuro, Chris Barton não arrisca prognósticos. Para já, considera que estamos todos a lidar com os impactos imediatos da situação e na prestação de auxílio à população ucraniana. Sobre os impactos comerciais a longo prazo "teremos de trabalhar em conjunto".