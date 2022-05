InovCluster lidera projeto de internacionalização do agroalimentar e do enoturismo

"Taste & Feel Portugal" visa a internacionalização da fileira agroalimentar em articulação com a fileira do enoturismo © SUZANNE MUSTACICH / AFP

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) lidera o projeto "Taste & Feel Portugal", que visa a internacionalização da fileira agroalimentar em articulação com a fileira do enoturismo.

Na informação disponibilizada na sua página da Internet, a InovCluster referiu que este projeto tem como objetivo potenciar o aumento das exportações e reforçar a competitividade internacional das pequenas e médias empresas (PME) das regiões Norte, Centro e Alentejo.

"O projeto 'Taste & Feel Portugal' visa promover a internacionalização da fileira agroalimentar em articulação com a fileira do enoturismo, potenciando o aumento das exportações de bens e serviços mais sofisticados e diferenciados ligados aos produtos endógenos e ao mundo rural e reforçando a competitividade internacional das PME", lê-se no documento.

O projeto conta com um investimento total elegível que ultrapassa os 529 mil euros e decorre até ao final de dezembro de 2022.

Tem ainda como objetivos a disponibilização de informação atualizada às PME do setor agroalimentar sobre as tendências de mercado do setor a nível internacional e capacitar as empresas do setor agroalimentar para a internacionalização bem-sucedida através da aquisição de conhecimentos para promoção eficaz dos produtos nos mercados alvo que são a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Polónia.

A promoção e valorização da oferta das fileiras agroalimentar e do enoturismo e turismo gastronómico e a identificação de potenciais clientes, importadores e parceiros, integram também a lista de objetivos do projeto.

O "Taste & Feel Portugal" é liderado pelo Inovcluster, que tem sede nas instalações do Centro de Apoio Tecnológico Agro Alimentar em Castelo Branco e que tem como copromotor a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense, com sede em Vila Real.