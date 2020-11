Inquérito CIP: 21% das empresas vai diminuir o número de trabalhadores

Fábricas e indústria em geral © Miguel Pereira/Global Media

A grande maioria das empresas em Portugal espera manter as suas equipas, num futuro próximo, mas 21% admite diminuir o número de trabalhadores, com reduções que serão, em média, de 24%. Estes são dados do mais recente inquérito da CIP às empresas, em parceria com o ISCTE, referente ao mês de outubro e que mostram um agravamento de quatro pontos percentuais face ao mês anterior, em que apenas 17% dos inquiridos admitiam cortes no pessoal. Óscar Gaspar, vice-presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, reconhece que a "destruição de emprego" numa crise como a provocada pela pandemia "é inevitável", pelo que são necessárias "medidas específicas" adicionais por parte do Governo para suportar o emprego.

Estes são resultados do 10º inquérito realizado pela CIP ao tecido empresarial, no âmbito da covid-19, o terceiro com uma periodicidade mensal (os primeiros foram semanais, em abril e maio, e quinzenais em junho, julho e agosto), realizado entre 6 e 11 de novembro, ao qual responderam 513 empresas. Destas, a maioria (45%) operam no setor da indústria e energia, serviços (24%) e comércio (12%). Em termos de tamanho, 76% da amostra do projeto 'Sinais Vitais' é constituída por micro e pequenas empresas.

E o sentimento dos empresários agravou-se, em outubro, com 68% dos inquiridos (eram 60% em setembro) a reportar expectativas de quebra da faturação em novembro e dezembro, com uma redução média de 40% face ao período homólogo. Em contrapartida, há​​​​​ 10% dos inquiridos que conta aumentar as vendas, com valores médios de crescimento de 22%.

Sobre a previsão de evolução dos recursos humanos, também referentes aos últimos dois meses de 2020, comparativamente ao período homólogo, há 75% dos inquiridos a dizer que pretende manter o emprego e 4% a dizer que vai contratar, em média na ordem dos 15%. A intenção de cortar no número de trabalhadores é referenciada por 21% dos empresários, como referido, com o ISCTE, responsável pelo estudo, a destacar que este indicador "é bem melhor do que a previsão de quebra de vendas, o que significará um esforço das empresas em manter postos de trabalho".

Negativa é, também, a evolução das previsões de investimento, já que 46% das empresas indicam que irão diminuir os seus gastos em 2021, em média na ordem dos 53%. No inquérito de setembro, eram 39% das empresas com perspetivas de redução do investimento. A planear investir mais há uma pequena parcela de 15% das respostas, e que perspetivam aumentos médios de 38% comparativamente a 2019. "Há aqui uma visão mais pessimistas do que poderá ser o ano de 2021", destacou Pedro Manuel Esteves, do ISCTE, na apresentação dos resultados.

Já o vice-presidente da CIP destaca o facto de "quatro em cada cinco empresas inquiridas considerar que as medidas de combate à crise ficam aquém ou muito aquém do que é necessário", um dado que tem sido "recorrente" ao longo dos últimos meses, mas que Óscar Gaspar classifica de "extremamente preocupante" atendendo a que este inquérito que agora está a ser divulgado acontece já depois de conhecida a proposta de Orçamento do Estado para 2021, documento que "não é suficiente para resolver uma série de questões com que se defrontam as empresas", defende.

Para este responsável, "a perceção que existe é que a atividade económica piorou nos últimos meses e que as perspetivas para o futuro próximo também" e dá o exemplo das quebras de vendas e das quebras de encomendas (indicadas por 61% e 62%, respetivamente, dos inquiridos) da ordem dos 40%, em média, números "muito carregados" e que geram "grande preocupação", sobretudo atendendo ás perspetivas negativas para o futuro próximo.

Sobre o emprego, Óscar Gaspar destaca o facto de 79% das empresas pretenderem manter ou aumentar o nível de emprego (75% prevê manter e há 4% a admitir contratar), sublinhando o "esforço acrescido" dos empresários em manterem o nível do emprego. "Com estes números de redução de encomendas e de quebra da atividade, os modelos económicos apontariam para uma destruição do emprego bastante mais significativa, do que aquela que está a acontecer", frisa.

E apesar de "alguns sinais positivos" da economia nacional no terceiro trimestre, a entrada no quarto trimestre aconteceu de forma "bastante negativa", sendo que os resultados do inquérito são ainda anteriores à mais recente declaração do estado de emergência em Portugal e consequentes medidas adicionais tomadas, que "penalizam em especial alguns setores".

E, porque acredita que "estamos ainda no meio de uma profunda crise económica, numa fase descendente da conjuntura", sem sinais de melhoria e com as perspetivas dos empresários a piorarem, a CIP considera "absolutamente claro" que são necessárias "medidas de estímulo da economia e de manutenção dos postos de trabalho".

Questionado sobre o tipo de medidas adicionais necessárias, Óscar Gaspar é perentório: "Desde março que temos dito que os instrumentos de dívida são insuficientes para resolver o problema de tesouraria. As empresas não precisam de mais endividamento, precisam de reforçar a sua estrutura de capital".