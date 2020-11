Inquérito CIP: 21% das empresas vai diminuir o número de trabalhadores

Fábricas e indústria em geral © Miguel Pereira/Global Media

A grande maioria das empresas em Portugal espera manter as suas equipas, num futuro próximo, mas 21% admite diminuir o número de trabalhadores, com reduções que serão, em média, de 24%. Estes são dados do mais recente inquérito da CIP às empresas, em parceria com o ISCTE, referente ao mês de outubro e que mostram um agravamento de quatro pontos percentuais face ao mês anterior, em que apenas 17% dos inquiridos admitiam cortes no pessoal. Óscar Gaspar, vice-presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, reconhece que a "destruição de emprego" numa crise como a provocada pela pandemia "é inevitável", pelo que são necessárias "medidas específicas" adicionais por parte do Governo para suportar o emprego.

Estes são resultados do 10º inquérito realizado pela CIP ao tecido empresarial, no âmbito da covid-19, o terceiro com uma periodicidade mensal (os primeiros foram semanais, em abril e maio, e quinzenais em junho, julho e agosto), realizado entre 6 e 11 de novembro, ao qual responderam 513 empresas. Destas, a maioria (45%) operam no setor da indústria e energia, serviços (24%) e comércio (12%). Em termos de tamanho, 76% da amostra do projeto 'Sinais Vitais' é constituída por micro e pequenas empresas.

E o sentimento dos empresários agravou-se, em outubro, com 68% dos inquiridos (eram 60% em setembro) a reportar expectativas de quebra da faturação em novembro e dezembro, com uma redução média de 40% face ao período homólogo. Em contrapartida, há​​​​​ 10% dos inquiridos que conta aumentar as vendas, com valores médios de crescimento de 22%.

Sobre a previsão de evolução dos recursos humanos, também referentes aos últimos dois meses de 2020, comparativamente ao período homólogo, há 75% dos inquiridos a dizer que pretende manter o emprego e 4% a dizer que vai contratar, em média na ordem dos 15%. A intenção de cortar no número de trabalhadores é referenciada por 21% dos empresários, como referido, com o ISCTE, responsável pelo estudo, a destacar que este indicador "é bem melhor do que a previsão de quebra de vendas, o que significará um esforço das empresas em manter postos de trabalho".

Negativa é, também, a evolução das previsões de investimento, já que 46% das empresas indicam que irão diminuir os seus gastos em 2021, em média na ordem dos 53%. No inquérito de setembro, eram 39% das empresas com perspetivas de redução do investimento. A planear investir mais há uma pequena parcela de 15% das respostas, e que perspetivam aumentos médios de 38% comparativamente a 2019. "Há aqui uma visão mais pessimistas do que poderá ser o ano de 2021", destacou Pedro Manuel Esteves, do ISCTE, na apresentação dos resultados.

Já o vice-presidente da CIP destaca o facto de "quatro em cada cinco empresas inquiridas considerar que as medidas de combate à crise ficam aquém ou muito aquém do que é necessário", um dado que tem sido "recorrente" ao longo dos últimos meses, mas que Óscar Gaspar classifica de "extremamente preocupante" atendendo a que este inquérito que agora está a ser divulgado acontece já depois de conhecida a proposta de Orçamento do Estado para 2021, documento que "não é suficiente para resolver uma série de questões com que se defrontam as empresas", defende.

Para este responsável, "a perceção que existe é que a atividade económica piorou nos últimos meses e que as perspetivas para o futuro próximo também" e dá o exemplo das quebras de vendas e das quebras de encomendas (indicadas por 61% e 62%, respetivamente, dos inquiridos) da ordem dos 40%, em média, números "muito carregados" e que geram "grande preocupação".