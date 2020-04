PwC. 50% dos financeiros querem atrasar ou cancelar investimentos no País

Cerca de metade dos 91 diretores financeiros ouvidos num inquérito da consultora PwC divulgado esta quarta-feira diz que já está a considerar um adiamento ou mesmo o cancelamento dos investimentos que tinham projetado, por causa da crise do coronavírus.

O novo estudo da PwC, “Covid-19 CFO Pulse Survey”, “analisa de que forma os líderes financeiros (CFO ou chief financial officer) estão a reagir” a esta grave crise e “quais os principais impactos estimados nos seus negócios.

“Os responsáveis financeiros (CFO) portugueses acreditam que a Covid-19 pode desencadear uma recessão global, à medida que preparam um impacto financeiro significativo e uma redução na confiança dos consumidores”, referem as conclusões do inquérito que foi conduzido entre 23 e 25 de março junto de centenas de diretores financeiros de vários países, Portugal incluído.

Por exemplo, os portugueses estão muito mais preocupados do que a média internacional com a iminência de uma “recessão global”, mas a percentagem gestores que apontam como grande preocupação a quebra de receitas e/ou lucros é mais baixa em Portugal do que lá fora.

“A principal preocupação dos CFO em Portugal (84%) é a possibilidade de uma recessão global (67% nos vários territórios), à medida que se preparam para um impacto financeiro significativo e para uma redução na confiança dos consumidores”, refere o estudo.

Assim, apenas 48% dos líderes portugueses acredita que “o regresso à normalidade deverá demorar entre um a três meses”.

A PwC conclui ainda que “as principais medidas já tomadas são de contenção de custos (56% em Portugal e 72% nos vários territórios)” e que “cerca de metade dos CFP está a considerar diferir ou cancelar investimentos já planeados e 41% já fizeram ajustes às suas orientações iniciais”.

“As medidas a tomar, no próximo mês, deverão ser a redução da produção, devido à pouca capacidade de trabalho remoto, alterações e rotação no pessoal, devido à redução da procura e lay-offs”, acrescentam os decisores ouvidos.

(em atualização)