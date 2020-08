Inscrições no desemprego nos EUA abaixo de um milhão pela 1.ª vez desde março

As novas inscrições no desemprego baixaram na semana passada nos Estados Unidos e ficaram abaixo de um milhão pela primeira vez desde março, segundo os números divulgados esta quinta-feira.

O departamento do Trabalho indicou que cerca de 963.000 pessoas inscreveram-se no desemprego entre 02 e 08 de agosto, uma descida em relação aos 1,19 milhões de inscritos na semana anterior. O número ficou também abaixo do esperado pelos analistas que antecipavam 1,15 milhões de novos desempregados.

Segundo o departamento do Trabalho, é a primeira vez em 21 semanas que as inscrições ficaram abaixo da fasquia de um milhão.

O relatório referiu também que na semana que terminou em 01 de agosto havia 15,5 milhões de pessoas a receberem a prestação convencional de desemprego, uma diminuição em relação aos 16,1 milhões da semana precedente.

Desde que os efeitos da pandemia de covid-19 se fizeram sentir no mercado laboral, o número semanal de inscrições para subsídios de desemprego registou um aumento recorde e atingiu 6,8 milhões na última semana de março.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 10,2% em julho, uma descida em relação aos 11,1% do mês anterior.