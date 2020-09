Inscrições semanais para subsídio de desemprego baixam nos EUA

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram para 860.000 na semana passada, em comparação com 893.000 no período anterior, informou o Departamento do Trabalho.

Na semana que terminou a 5 de setembro, havia 12,6 milhões de pessoas que recebiam o subsídio convencional, uma diminuição em relação aos 13,5 milhões registados na semana anterior.

As inscrições para subsídios de desemprego atingiram um recorde de 6,8 milhões na última semana de março, devido ao confinamento para travar a pandemia de covid-19, e baixaram significativamente em meados de agosto. Desde então a redução tem sido escassa.

A taxa de desemprego desceu em agosto para 8,4% em agosto, depois de ter ficado em 10,5% no mês anterior.

Entre março e abril, a maior economia do mundo perdeu 22 milhões de empregos devido ao impacto da pandemia, tendo sido recuperados desde então 11 milhões de postos de trabalho.

O relatório hoje divulgado refere-se aos trabalhadores abrangidos pela prestação convencional de desemprego e não inclui cerca de 16 ou 18 milhões de pessoas com empregos informais que desde finais de julho deixaram de receber um subsídio semanal de 600 dólares criado por um programa provisório em março.