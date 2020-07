Insolvências cresceram 3% no primeiro semestre em Portugal

O número de empresas insolventes em Portugal cresceu 3% no primeiro semestre para 1184 casos, enquanto os processos especiais de recuperação caíram 24%, num total de 165 entidades. Os dados são do Infotrust, que mostram que o distrito do Porto lidera no número de insolvências, com 294 empresas em dificuldades, embora com menos 4% de casos do que em igual período de 2019. Já em Lisboa, as insolvências cresceram 21%, passando de 211 para 256 processos. É a região do país onde as falências mais aumentaram em número absoluto.

Segue-se Castelo Branco, com as insolvências a triplicarem, face ao ano anterior, e atingirem 30 empresas, e Viana do Castelo, com 31 casos, um aumento de 29%. Nos Açores o acréscimo foi de 7% para 16 casos, em Setúbal foi de 4% para 51 e em Aveiro o número de insolvências aumentou 3% para 104 casos. Braga tem 164 casos (-1%), Viseu tem 29 (-12%), Coimbra tem 20 (-20%) e Faro e a Madeira têm ambos 28 casos de insolvência, menos 13% que em igual período do ano passado.

Em termos de sectores empresariais, as indústrias transformadoras lideram, com 327 casos, mais 17 que o ano passado. Segue-se o comércio a retalho, com 169 falências, mais 11%, e a restauração e turismo, com 129 casos, mais 32 do que no primeiro semestre de 2019, um aumento de 33%. No serviços houve uma redução de 6%, mas, mesmo assim, registaram-se 149 falências. Seguem-se o comércio por grosso e a construção, com 133 e 109 casos, respetivamente. Um número que se manteve estável no caso do comércio, mas que caiu 16% no caso da construção. O segmento da informação e telecomunicações, com 12 casos, três vezes mais do que o ano passado, é outro dos mais afetados.