Insolvências em Portugal com tendência crescente no arranque do semestre

© DR.

Dinheiro Vivo 16 Agosto, 2023 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As insolvências mantiveram uma tendência de crescimento, em termos homólogos, no início do segundo semestre de 2023, com o mês de julho a registar um aumento de 12% nestas ações face ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a COSEC.

Tal como se tem verificado desde o início do ano, são as micro e pequenas empresas - com um volume de negócios inferior a 500 mil euros - que continuam a registar o maior número de insolvências. Em termos geográficos, Porto e Lisboa são os distritos onde se regista maior número destas ações.

De recordar que a evolução das insolvências em Portugal continua a ser influenciada pela inflação, que retira poder de compra às famílias e diminui as margens das empresas, prevendo a Allianz Trade - acionista da COSEC -, que Portugal chegue ao fim do ano com uma subida de insolvências a rondar os 19% em comparação com 2022.

Embora as estimativas da Allianz Trade apontem para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional na ordem dos 2,5% em 2023, as perspetivas para o crescimento da economia na Zona Euro são desafiantes. Na verdade, o recente estudo US & Eurozone growth defying gravity, abre portas a um possível abrandamento no arranque da segunda metade do ano.

De acordo com Vassili Christidis, CEO da COSEC, os principais mercados externos de Portugal estão a enfrentar dificuldades, o que a prazo "terá efeitos nos vários setores da economia portuguesa e, naturalmente, nas empresas, razão pela qual temos assistido a uma subida homóloga das insolvências, tendência que deverá continuar a registar-se".