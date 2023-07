Insolvências recuam 2,7% e constituições aumentam 6% no primeiro semestre

(Imagem de Arquivo) © Scott Graham/Unsplash

As insolvências de empresas recuaram 2,7% no acumulado do primeiro semestre em termos homólogos, para 2.055, enquanto a constituição de novas empresas subiu 6%, para 27.034, anunciou, esta quinta-feira, a consultora Iberinform, do grupo Crédito y Caution.

As constituições em junho baixaram 13%, de 3.608 empresas em 2022 para 3.133 em 2023, embora no acumulado do ano tenha havido um acréscimo de 6% face ao primeiro semestre do ano passado, com mais 1.528 empresas criadas e um total de 27.034 constituições.

Por sua vez, em junho deste ano houve 384 empresas insolventes, mais 85 que no mesmo mês de 2022, ainda que o acumulado do ano continue abaixo das 2.111 de igual período do ano passado.

Por tipologia de ações, as declarações de insolvência requeridas por terceiros "tiveram um aumento de 14% face ao mesmo período do ano passado (mais 46 empresas), enquanto as declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas cresceram 5,5% (mais 19 empresas)".

Por sua vez, os encerramentos com plano caíram 35% face a 2022 -- menos oito empresas. No total do primeiro semestre, foi declarada a insolvência de 1.293 empresas, numa redução de 113 face ao ano passado.

Lisboa (483) e Porto (440) são os distritos que apresentam o valor de insolvências mais elevado, com os setores dos transportes, construção e obras públicas e outros serviços a crescerem 12%, 6,2% e 5,1%, respetivamente, face aos primeiros seis meses de 2022.

No que a constituições diz respeito, Lisboa conta 9.114 novas empresas no primeiro semestre, à frente do Porto (4.506), distritos que tiveram crescimentos homólogos de 5,8% e 5,7%, pela mesma ordem.

Transportes (+80%), eletricidade, gás, água (+21%), comércio de veículos (+16%), hotelaria e restauração (+12%), construção e obras públicas (+5,2%) e comércio por grosso (+2,3%) registaram aumentos de constituições de novas empresas, enquanto os setores da indústria extrativa (-56%), telecomunicações (-33%), indústria transformadora (-7,6%), comércio a retalho (-7,4%), agricultura, caça e pesca (-4,4%) e outros serviços (-2,4%) tiveram menos empresas a serem criadas nos primeiros seis meses em termos homólogos.