Insolvências sobem mais de 16% até junho

Negócios de restauração estão em dificuldades. © André Rolo / Global Imagens

Quase 3 mil insolvências registadas nos primeiros seis meses deste ano é o saldo da Iberinform, que revela um aumento de 16,1% nas empresas a não conseguir suportar a crise, relativamente ao último ano (mais 389). Ainda assim, a consultora aponta uma ligeira melhoria entre maio e junho, com um total de 432 insolvências a revelar uma queda relativamente ao mês anterior (-10,7%), "o que poderá traduzir uma tendência de decréscimo deste indicador".

Porto e Lisboa são os distritos com os valores mais elevados, 697 e 652 insolvências, respetivamente. Face a 2020, verifica-se um aumento de 33,9% no distrito de Lisboa e de 15,4% no Porto, adianta a consultora.



Por tipologia de ação, aponta a Iberinform, o semestre fechou com "um aumento de 24% nas Declarações de Insolvência Requeridas (DIR) por terceiros, enquanto as Declarações de Insolvência Apresentadas (DIA) pelas próprias empresas diminuíram 4,1%". Os fechos com plano de insolvência aumentaram 43,7% face a 2020, tendo sido declarada neste período a insolvência de um total de 1683 empresas, "o que corresponde ao encerramento de mais 295 processos que no período homólogo de 2020 (+21,2%)".

© Iberinform

Considerando os setores mais afetados, os aumentos mais significativos registaram-se nas atividades de eletricidade, gás, água (+150%), telecomunicações (+133,3%), hotelaria e restauração (+76,6%) e indústria extrativa (+75%). Quanto à construção e obras públicas, as insolvências cresceram 27,1%, enquanto o comércio de carros aumentou 14,6% face ao ano passado.

A indústria transformadora foi uma das áreas de atividade onde o aumento das insolvências foi mais reduzido (+3,5%), a par do retalho (+2%). Apenas o setor dos transportes reduziu o número de insolvências, com menos 9,3% face ao mesmo período do ano passado.

No que respeita às regiões do país, à exceção de Lisboa e Porto, seis distritos apresentam uma diminuição nas insolvências: Horta (-66,7%), Angra do Heroísmo (-58,8%), Bragança (-45%), Faro (-30,1%), Santarém (-22,6%) e Beja (-18,8%). "Os aumentos mais significativos verificaram-se nos distritos de Vila Real (+141,7%), Guarda (+64,3%), Castelo Branco (+38,9%), Portalegre (+ 33,3%) e Coimbra (+32,3%). Na Madeira, houve uma subida de 26,3% face a 2020 e em Porta Delgada o incremento situou-se nos 10%."