Inspeção Geral de Finanças procura imóvel para arrendar

Dois mil metros quadrados por 15 anos, na cidade de Lisboa, com lugares de estacionamento e perto de transportes públicos. Estas são algumas das condições que a Inspeção Geral de Finanças coloca num anúncio de consulta ao mercado para arrendamento de um imóvel. As propostas devem ser remetidas à IGF até dia 20 deste mês.

No anúncio, disponível na página da IGF, a instituição liderada por Vítor Braz, não aponta valores de renda, mas descreve as características do imóvel de que necessita e que deverá ter um mínimo de área útil de 2 mil metros quadrados para escritórios, com possibilidade de criar divisões amovíveis para gabinetes individuais).

O imóvel deverá ainda ter pelo menos 20 lugares de estacionamento privativos na área do edifício e com acesso direto aos escritórios, localização central e fácil acesso a metro, autocarro e comboio.

As propostas devem ser submetidas por email e devem identificar o proprietário, conter a planta, indicar o valor da renda mensal e as despesas mensais com o condomínio.

A IGF pretende arrendar as instalações por 15 anos, admitindo renovar o contrato e manter-se no mesmo local por um período mais longo.