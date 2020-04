Inspetores do Trabalho vão poder suspender despedimentos abusivos

O governo vai reforçar os poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho, na renovação do estado de emergência no país, com um novo despacho que vai permitir a requisição de trabalhadores bem como dar aos inspetores o poder de suspender despedimentos que tenham sido feitos de forma abusiva.

“Temos tido notícias de que, infelizmente, neste período, e não obstante o conjunto de medidas que têm sido adotadas para apoiar a sustentabilidade das empresas nesta fase de crise, de proteção do emprego, tem havido alguns abusos nas relações laborais”, reconheceu esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, numa primeira apresentação das novas medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros para vigorarem durante a segunda fase do estado de emergência que vigora no país, que à meia-noite será renovado.

O líder do governo deu conta de um novo despacho conjunto com ministra do Trabalho. Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que vai permitir requisitar inspetores de outras áreas do Estado para a ACT. “Por outro lado, os inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho passarão a ter poderes para suspender qualquer despedimento cujos indícios de ilegalidade sejam manifestos e, assim, evitar o abuso por parte de entidades patronais do estado de emergência para haver uma desregulação do trabalho”, informou.

Embora o novo decreto presidencial que renova e o estado de emergência abra um novo leque de poderes ao governo no qual se inclui a limitação dos despedimentos, António Costa passou ao lado das perguntas relativas à possibilidade de também Portugal vir a proibir os despedimentos por motivos económicos, ao contrário do que fizeram Grécia e Itália, por exemplo.

O primeiro-ministro insistiu que as medidas de apoio da figura do chamado lay-off simplificado serão o principal entrave aos despedimentos, considerando também que a generalidade das empresas está a respeitar as leis do mundo do trabalho. “Será essa a regra”, defendeu. Mas, haverá exceções e para essas o governo diz reservar “mão repressiva”.

Com o novo despacho a ser publicado, o gabinete do primeiro-ministro e o Ministério do Trabalho vão passar, assim, a poder requisitar inspetores do Estado que estejam noutras esferas da Administração para ficarem ao serviço da ACT. Os inspetores da ACT vão também poder suspender administrativamente as decisões de despedimento que considerem que possam ser ilegais. O organismo tem em funcionamento um linha aberta para denunciar práticas ilícitas contra os trabalhadores: através do número de telefone 300 069 300 ou na página da ACT.

Atualizado às 19h02