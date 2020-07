Instituto de estatísticas francês prevê queda de 9% do PIB em 2020

O Instituto Nacional de Estatística francês (Insee) prevê uma queda de 9% no produto interno bruto (PIB) em França em 2020, um valor inferior às previsões do Governo, que aponta para uma redução de 11%.

Segundo a nota de conjuntura publicada pelo instituto de estatísticas francês, após uma contração de 5,3% no primeiro trimestre e de 17% no segundo, devido à pandemia da covid-19, o PIB recuperaria 19% no terceiro trimestre e 3% nos últimos três meses do ano.

Esta é a primeira previsão de crescimento do Insee para 2020, bem como para o 3.º e 4.º trimestres.

“As perspetivas de produção estão a recuperar acentuadamente: a força desta recuperação deve-se em grande parte à fraqueza do ponto de partida, ou seja, da atividade económica em período de confinamento”, pode ler-se na nota.

“No entanto, as encomendas, particularmente a nível internacional, ainda são consideradas fracas pelas empresas industriais, o que não augura um regresso imediato à normalidade”, acrescentou o instituto.

Graças às medidas tomadas durante as oito semanas de confinamento para preservar o tecido económico e o emprego, “os primeiros passos da recuperação foram dados com bastante rapidez, talvez mais do que o esperado”, aponta-se no documento. O Insee advertiu no entanto que os últimos passos para a recuperação “provavelmente serão os mais difíceis, especialmente nos setores mais afetados pela crise”.

O instituto alertou ainda que as suas estimativas estão sujeitas a “uma grande incerteza, ligada sobretudo à situação sanitária em França e em todo o mundo”.

Esta é a sétima nota de conjuntura publicada pelo Insee desde 26 de março. As próximas serão publicadas a 23 de julho e 27 de agosto.