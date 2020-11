Instituto Piaget retoma Digital Talks

© Depositphotos

O Instituto Piaget retoma esta quinta-feira (5 de novembro) o ciclo de conversas virtuais Piaget Digital Talks, dedicado ao debate e partilha de boas práticas sobre o mundo digital.

O primeiro debate deste novo ciclo tem lugar às 21h30, com uma mesa redonda online dedicada ao tema "Análise de dados como capacitação fundamental".

O ponto de partida deste encontro virtual assenta na premissa de que atualmente - e cada vez mais no futuro - os dados e a informação são um ativo estratégico das organizações em todo o mundo.

Como escreveu recentemente a revista britânica The Economist , "o recurso mais valioso do planeta já não é o petróleo, mas os dados".

É neste quadro de aumento em flecha da capacidade de obtenção e armazenamento de grandes volumes de informação que Ricardo Simões Santos, diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Piaget de Almada, que assumirá esta quinta-feira a moderação do debate, lança a questão: "De que vale existirem tantos dados se não existir alguém com capacidade para os explorar?".

A resposta talvez possa ser encontrada no título da revista norte-americana Harvard Business Review: "Cientista de dados, a profissão mais sexy do século XXI".

O mesmo é dizer que o acréscimo efetivo de valor aportado pelos dados à atividade de empresas e de outras instituições só pode ser obtido através de uma gestão eficaz dos mesmos - e este será o tema central para esta Piaget Digital Talk.

O painel de convidados é composto por Miguel Santos, especialista de informática da Administração Pública, com experiência em Data Warehouse e análise de dados na Autoridade Tributária; Fernando Matos, presidente da direção da Data Science Portuguese Association; e Wilson Lucas, diretor de cibersegurança no Instituto de Informática da Segurança Social e coordenador do curso técnico superior profissional (CTeSP) de Análise de Dados em Gestão de Informação do Instituto Piaget.

Na moderação do debate, estará também um aluno do curso técnico profissional de Programação em Web, Dispositivos e Aplicações Móveis.

As Piaget Digital Talks terão lugar regularmente às quintas-feiras e o acesso é livre e gratuito, mediante inscrição prévia através do site do Instituto Piaget.