InterContinental Porto na corrida ao Melhor Hotel de Cidade

O InterContinental Porto – Palácio das Cardosas está nomeado, mais uma vez, para um dos Publituris Portugal Travel Awards 2018, uma iniciativa do jornal Publituris, na categoria de Melhor Hotel de Cidade.

Conhecidos como os “Óscares do Turismo”, dividem-se por 20 categorias. Para o Melhor Hotel de Cidade concorrem sete nomeados.

Além da nomeação para os Publituris Portugal Travel Awards 2018, o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas atrai também as atenções além-fronteiras. O hotel da cidade invicta está também nomeado para os Condé Nast Travel Awards.

As votações decorrem online até 14 de setembro e os vencedores serão anunciados no dia 21 do mesmo mês.